Otelfingen stellt Testverkauf ein – Swissmedic warnt: Nur Apotheken dürfen Corona-Selbsttests verkaufen Gemeinden und Onlineshops dürfen keine Corona-Tests anbieten. Seit es Gratistests in der Apotheke gibt, hat Otelfingen den Verkauf sowieso eingestellt. Onlineshops wie jener von Kantonsrat Jürg Sulser vertreiben die Produkte aber weiter. Anna Bérard

Diesen Speichel-Selbsttest hat die Gemeinde Otelfingen der Bevölkerung verkauft, und er wird von Onlineshops noch immer vertrieben – verbotenerweise, wie Swissmedic jetzt mitteilt. Foto: Francisco Carrascosa

Otelfingen hat den Verkauf von Corona-Selbsttests an die Bevölkerung eingestellt. Seit Mittwoch sind Selbsttests in den Apotheken gratis erhältlich, die Otelfinger Aktion ist darum nicht mehr nötig. Die kleine Gemeinde im Furttal hat 700 bis 800 Tests verkauft, die Schule rund 1000 Stück den Kindern und Lehrpersonen gratis abgegeben. Von den eingekauften 2000 Tests bleiben also nur noch wenige übrig.

Dennoch hat Otelfingen brisante Post aus Bern erhalten: Swissmedic fordert den sofortigen Verkaufsstopp. Jene Behörde also, die über die Zulassung von Arzneimitteln in der Schweiz entscheidet. Für Verwirrung sorgt, dass die sogenannten Antigen-Spucktests zur Eigenanwendung in Europa zwar zugelassen sind, nicht aber in der Schweiz. Hierzulande sind einzig die Selbsttests aus der Apotheke erlaubt.