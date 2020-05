Düstere Aussichten in den USA – «Täglich 3000 Tote»: Schockreport für Donald Trump Ein internes Dokument der Gesundheitsbehörde prognostiziert eine Explosion der Infektionszahlen. Trotzdem soll die US-Wirtschaft wieder anspringen. Martin Kilian

Die Corona-Krise trifft in den USA vor allem die ärmere Bevölkerung. (AP/Keystone/John Minchillo/24. April 2020)

Im Juni werde fast alles wieder normal sein, die Öffnung der US-Wirtschaft in der Coronakrise könne planmässig vonstatten gehen. So wollte es die Regierung Trump den Amerikanern weismachen. Im Juli, tönte Schwiegersohn und Präsidentenberater Jared Kushner, werde die Wirtschaft dann «wie eine Rakete abheben» – rechtzeitig zum Beginn des Hauptwahlkampfs vor den Kongress- und Präsidentschaftswahlen im November.

Unter Druck vom Weissen Haus sowie konservativen und teils rechtsradikalen Aktivisten lockern immer mehr Gouverneure die Einschränkungen des täglichen Lebens, obschon in manchen Staaten die Infektionsraten weiterhin steigen. Bereits am Sonntag hatte Präsident Donald Trump bei einer von Fox News übertragenen virtuellen Bürgerversammlung eingeräumt, dass die Zahl der US-Coronatoten womöglich 100’000 und mehr erreichen könnte.

Am Montag berichtete dann die «New York Times», laut internen Berechnungen der Regierung Trump könnte die Zahl der täglich neu Infizierten im Verlauf des Mai von bislang rund 25’000 auf 200’000 steigen. Tag für Tag würden 3’000 Amerikaner sterben, nahezu doppelt so viele wie derzeit. «Es gibt eine grosse Zahl von Landkreisen, in denen die Last der Krankheit weiter wächst», warnte zudem die US-Gesundheitsbehörde CDC.

80 Prozent afroamerikanische Patienten

Sollte dieses Szenario Wirklichkeit werden, würden Infektionsraten und Erkrankungen in den USA ein Ausmass ereichen wie in keinem anderen Land. Lockdown und Quarantäne hätten «offensichtlich nicht so gut funktioniert, wie wir es erwartet haben», kommentierte Scott Gottlieb, der frühere Direktor der US-Medikamenten- und Lebensmittelaufsicht FDA, den neuen CDC-Report. Das Weisse Haus weist die Prognosen zurück. Sie spiegelten weder die Modelle der Coronavirus-Arbeitsgruppe noch die von ihr analysierten Daten wieder, teilte der Vizesprecher des Weissen Hauses, Judd Deere, am Montag mit.



Die Hauptlast der vom CDC prognostizierten Explosion der Infektionsrate trügen Krankenhausangestellte und Auslieferer, Logistikarbeiter sowie Angestellte von Supermärkten und wieder eröffneten Geschäften und Restaurants. Daneben sind Gefängnisinsassen, Menschen in Altersheimen und Minderheiten überdurchschnittlich von Infektionen und Erkrankungen betroffen.

Im Staat Georgia etwa machen Afroamerikaner 80 Prozent der Patienten aus, die wegen Coronavirus-Erkrankungen in Krankenhäusern behandelt werden. Der afroamerikanische Bevölkerungsanteil in Georgia liegt bei 30 Prozent.

Uneiniger Kongress

Der Kongress kann sich unterdessen nicht auf ein neues Hilfspaket einigen, das unter anderem klamme Städte und Bundesstaaten unterstützen würde. Die Senatsrepublikaner wollen verhindern, dass auf Unternehmen und Betriebe eine Klagewelle von Coronavirus-Erkrankten zurollt. Die Demokraten lehnen eine umfassende Immunität der Arbeitgeber ab, die Republikaner hingegen wollen Klagen nur in Fällen grober Fahrlässigkeit erlauben.

Während die Zahl der täglichen Infektionen im Land nicht abflacht und laut dem CDC wegen der Lockerungen im öffentlichen Leben stark zunehmen wird, sagte Präsident Trump am Sonntag, er sei «schlechter behandelt» worden als Abraham Lincoln. Am Montag jährte sich der Begräbnistag des 1865 ermordeten Präsidenten zum 150. Mal.