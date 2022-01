Bezirksgericht Bülach – Täter liess den Albtraum vieler Frauen real werden Ein junger Mann verfolgt Frauen gezielt und nötigt sie sexuell. Vor Gericht macht er geltend, dass ihm niemand erklärt habe, wie Beziehungen funktionierten. Das hilft ihm aber nichts. Daniela Schenker

In Zügen und an Bahnhöfen suchte sich der Mann seine späteren Opfer aus. Foto: Archiv (Madeleine Schoder)

Es ist die Horrorvorstellung vieler Frauen: Es ist dunkel, der Heimweg vom Zug unheimlich – und plötzlich fasst einem eine Männerhand von hinten zwischen die Beine. Für drei junge Frauen im Alter von 19, 20 und 23 Jahren ist dieses Szenario – einmal in der Stadt Zürich und zweimal im Unterland – vor einem guten Jahr schreckliche Realität geworden. Der Täter ging dabei mit jedem Mal brutaler vor. Während er sich im ersten Fall nach dem Griff noch durch blosses Schreien des Opfers in die Flucht schlagen liess, nachdem er ihr über der Jeans in den Schritt gefasst hatte, musste sich die zweite junge Frau durch Treten gegen den auf ihr liegenden Mann wehren, um davonrennen zu können. Ihre Strumpfhose verhinderte, dass der Mann mit seinen Fingern in sie eindringen konnte. Auch im dritten Fall gelang die Flucht nur, weil die junge Frau dem Täter heftig mit der Faust ins Gesicht schlug, nachdem dieser mit den Fingern vaginal in sie eingedrungen war. Der alarmierten Kantonspolizei gelang es kurz darauf, den Angreifer festzunehmen. Das war vor einem Jahr.