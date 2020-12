Einbruchversuch in Rüschlikon – Täter nach Schusswechsel flüchtig In Rüschlikon haben vergangene Nacht zwei Männer versucht, einen Bankomaten auszurauben. Beim Fluchtversuch wurde einer von ihnen angeschossen. Sein Komplize wird nach wie vor gesucht.

In der Migros in Rüschlikon vis à vis vom Park im Grüene versuchten in der Nacht auch Mittwoch zwei Männer einen Bankautomaten aufzubrechen. Foto: Kapo

In der Nacht auf Mittwoch haben sich in Rüschlikon zwei Männer an einem Bankomaten zu schaffen gemacht. Die beiden haben sich Zugang in die Migros vis à vis vom Park im Grüene an der Zürcherstrasse verschafft und versucht, den darin befindlichen Bankautomaten der Migrosbank aufzubrechen. Das Gebäude der Migros ist um diese Zeit abgeschlossen. Den Tätern ist es aber gelungen, sich durch die Sicherheits-Rolladen Zugang zu verschaffen, wie Bilder der Kantonspolizei zeigen.

Die Täter konnten sich Zugang in die Migros verschaffen. Foto: Kapo

Die Tat ist ihnen allerdings misslungen. Denn wie die Kantonspolizei mitteilt, löste der Bankomat gegen 2.30 Uhr einen Alarm aus. Die ausgerückte Polizeipatrouille traf vor Ort auf zwei Männer, welche sich soeben vom Bankomaten entfernten. Beim Versuch die Männer zu verhaften, setzten die beiden Polizeibeamten ihre Dienstwaffe ein.

Mit Beinverletzung ins Spital

Trotzdem gelang es den Tätern, in ihr Fahrzeug zu steigen und zu flüchten. Die Polizei stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Wenig später wurde das gesuchte Auto auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon allerdings wieder gesichtet. Einer der beiden Täter stand noch beim Fahrzeug, er wies am Bein eine Schussverletzung auf. Nach der Nothilfe wurde der 36-jährige Serbe mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der zweite Täter ist flüchtig, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft nahm die Untersuchung auf.

Die Kantonspolizei fahndet derzeit nach dem flüchtigen Täter. Foto: Kapo

huy/hid