Gastroserie aus Rümlang – Tafeln wie auf einer italienischen Piazza Nicht gleich ein Wunder, wie der Name verheisst, doch eine positive Überraschung: Im Riedmatt-Center bietet die Piazza Meraviglia viel italienisches Flair. Peter Weiss

Hereinspaziert: Im Riedmatt-Center lädt das Restaurant Piazza Meraviglia zur kulinarischen Reise von Rümlang nach Italien. Foto: Sibylle Meier

Im ersten Stock des Riedmatt-Centers in Rümlang kann man auf ganz verschiedene Arten innert null Komma nichts den Unterländer Alltag hinter sich lassen. In We Are VR betreten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mittels Virtual-Reality-Brillen virtuelle Welten, während schräg gegenüber die 3-D-Schwarzlicht-Minigolf-Anlage Galaxy Minigolf zum Einlochen in fremden Universen, dem fernen Ägypten oder der faszinierenden Unterwasserwelt lockt. Und in der Mitte zwischen beiden führt einen das Restaurant Piazza Meraviglia auf eine süditalienische Piazza.