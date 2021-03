Demo setzt sich in Bewegung

Ein Demonstrationszug von inzwischen rund 300 Personen bewegt sich mal hierhin, mal dorthin rund um den Helvetiaplatz — von der Polizei immer wieder am weitermarschieren gehindert.

Die VBZ melden, dass wegen der Demo die Strecken Stauffacher - Schiffbau sowie Helvetiaplatz - Militär-/Langstrasse für den Trambetrieb der Linie 8 und den Busbetrieb der Linie 32 in beiden Richtungen gesperrt ist. Die Linie 8 verkehrt zwischen Escher-Wyss-Platz und Paradeplatz in beiden Richtungen via Bahnhofstrasse - Limmatplatz. Die Linie 32 bedient nur die Strecken Holzerhurd - Limmatplatz und Strassenverkehrsamt - Kalkbreite.