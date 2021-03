Überraschender Schulterschluss – Tagesschulen für die ganze Schweiz gefordert Die Kinder kommen über Mittag nicht mehr nach Hause, Aufgaben werden in der Schule gelöst – und das schweizweit. Für dieses Anliegen wird nun Druck gemacht. Gregor Poletti

Bisher profitieren vor allem Eltern in Städten von familienergänzenden Betreuungsangeboten: Tagesschule im Schulhaus Leutschenbach in Zürich. Foto: Doris Fanconi

Florence Brenzikofer ist Mutter von drei Kindern und unterrichtet an der Sekundarschule Burg in Liestal. Sie kennt die Bedürfnisse von Kindern und Eltern. Ihr Anliegen: Sie will die Volksschule fit machen für die Zukunft. Ihr Vorschlag: die flächendeckende Förderung von Tagesschulen in der ganzen Schweiz.

Die grüne Nationalrätin aus Baselland ist überzeugt, dass mit Tagesschulen Familie und Beruf besser vereinbart, der Fachkräftemangel gelindert und Kinder und Jugendliche bei ihren Aufgaben kompetent betreut und gefördert werden könnten. Gleichzeitig komme dies auch den Frauen zugute, weshalb ihr Vorschlag ein Teil eines ganzen Pakets an Vorstössen der Grünen zum Tag der Frau ist (mehr zum Thema: Umfrage zu Geld, Familie, Mann – Was Schweizer Frauen wirklich wollen).