Abo Unterländer Triathletin geehrt Nicola Spirig gewinnt den ersten «Sportpreis des Kantons Zürich»

Der mit 20’000 Franken dotierte Preis, der 2022 erstmals verliehen wird, geht an die Triathletin Nicola Spirig. Die Preisübergabe erfolgt am 19. Dezember in Bachenbülach.