Abo Kunstturnen: Team-SM in Bülach Als wäre er nie weg gewesen

Der Embracher Marco Rizzo kehrte an den Schweizer Mannschafts-Meisterschaften für ein glänzendes Intermezzo an den Sprungtisch zurück. Auch die Juniorin Lou-Anne Citherlet erfüllte am Heim-Event ihre Rolle als Hoffnungsträgerin mit Bravour.