Abo Fussball 2. Liga FC Bassersdorf kassiert fünfte Saisonniederlage

Die Tabellensituation in der Gruppe 2 bleibt für den FC Bassersdorf nach dem 0:6 beim SC Veltheim weiter gefährlich. Nach der Nachtragspartie am Donnerstag gegen Phönix Seen kommt es am kommenden Sonntag zum Kellerduell gegen Beringen, das im Unterland gastiert.