An den Pferderennen in Dielsdorf Sie sollen ihren Coach und Chef zum Champion krönen

Am letzten Renntag der Saison in Dielsdorf steht der Zweikampf in der Jahreswertung der Trainer im Fokus. Der Niederhasler Andreas Schärer könnte heuer den Langzeit-Champion Miro Weiss nach 25 Jahren an der Spitze ablösen.