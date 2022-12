Abo Tennis: TC Buchs-Dällikon in der NLC Die Furttaler sind im zweiten Anlauf näher dran

Auch in der 111. Interclub-Saison ist das Zürcher Unterland in der Nationalliga der Aktiven vertreten. Aufsteiger Buchs-Dällikon strebt trotz zwei Startniederlagen den Verbleib in der NLC an.