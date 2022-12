Unvergessliche Momente der Sportgeschichte

Abo Ewige Sportmomente Er sass im Flugzeug – neben sich Senna im Sarg

An der Betonmauer von Imola zerschellen am 1. Mai 1994 Träume von Millionen Brasilianern. Mit Ayrton Senna lässt einer sein Leben, der grösser war als sein Sport. Josef Leberer kam ihm so nah wie kaum einer. Er erinnert sich.