Kunstprojekt von Frank und Patrik Riklin Künstler zersägen Bibel fürs Museum beim Bahnhof Regensdorf

Um Gegenstände fürs Museum in der neuen Zwhatt-Überbauung am Bahnhof Regensdorf zu sammeln, klingeln Frank und Patrik Riklin an den Haustüren in Regensdorf. Und hören dort Erstaunliches.