Kinder und Corona – Tamara musste auf die Intensivstation Die 10-Jährige merkte nichts von der Infektion – und erkrankte danach schwer. Kinderärzte warnen vor einer Zunahme solcher Fälle. Cyrill Pinto

Tamara mit Kater Azrael: Inzwischen hat sie ihre schwere Erkrankung überstanden und ist wieder so aktiv wie früher. Foto: Andrea Zahler

Alles begann mit hohem Fieber. Doris Müller, die Mutter von Tamara, dachte sich zuerst nichts dabei. «Kinder haben immer mal wieder Fieber, deshalb haben wir uns keine grossen Sorgen gemacht.» Doch das Fieber blieb. Nach ein paar Tagen ging sie mit ihrer Tochter zum Kinderarzt. «Er sagte uns, dass die Entzündungswerte ungewöhnlich hoch seien», erinnert sich Müller an die Zeit im Februar. Der Doktor wies Tamara ins Zürcher Triemlispital ein. Doch dort ging es der 10-Jährigen immer schlechter, sie bekam ganz rote Lippen und Wangen. Laut den Ärzten typische Symptome für das Pädiatrische Inflammatorische Multisystemische Syndrom, kurz PIMS, eine Folgeerkrankung von Covid-19.

Dann erlitt Tamara einen Kreislaufschock. Per Ambulanz wurde sie ins Kinderspital verlegt. «Plötzlich standen ganz viele Leute um mich herum, die ich nicht kannte», erinnert sich Tamara an den Moment, als sie auf die Intensivstation kam. Dort hing ihr Leben an Schläuchen und Apparaten. «Die meiste Zeit habe ich einfach nur geschlafen», sagt Tamara, die sich nur noch diffus an diese Zeit erinnert.

Fälle dürften in den nächsten Wochen zunehmen

Die Ärzte im Kispi bestätigten nicht nur die Diagnose PIMS, sie wiesen auch Antikörper gegen das Coronavirus nach. Die Ärzte vermuten eine Überreaktion des Immunsystems etwa vier bis sechs Wochen nach einer Corona-Infektion als Auslöser für die Krankheit, die zu hohem Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen sowie Hautausschlägen führt.

Bisher erkrankten seit Ausbruch der Pandemie 100 Kinder in der Schweiz an PIMS, die Hälfte von ihnen musste auf die Intensivstation. Zwar verursacht auch die ansteckendere Delta-Variante bei Kindern fast ausnahmslos höchstens grippeähnliche Krankheitsbilder. Doch wie im Fall von Tamara kann das Virus eine Überreaktion des Immunsystems und in der Folge PIMS auslösen.

Tamara im Februar im Kinderspital: Löwe Tobi gab ihr Halt. Foto: Barbora Prekopová, Universitätskinderspital Zürich

«Mit vier bis sechs Wochen Verzögerung nach Beginn der vierten Welle ist wieder mit Fällen von PIMS zu rechnen», warnt deshalb die pädiatrische Gesellschaft Schweiz. Zurzeit sind sechs Kinder wegen PIMS in Behandlung, Tendenz steigend, wie eine aktuelle Umfrage bei den Kinderspitälern zeigt. Um mehr über die Krankheit und deren Behandlung zu erfahren, startete das Zürcher Kinderspital im Juni eine Studie. 25 Kinder mit der neuen Krankheit hat allein das Kispi seit Beginn der Pandemie behandelt.

Die PIMS-Erkrankungen lancieren auch die Debatte um die Impfung für Kinder neu. Christoph Berger vom Kinderspital Zürich und gleichzeitig Präsident der Eidgenössischen Impfkommission sagt: «Eine Impfung für die Kinder wäre gut. Wir haben aber keinen Impfstoff für diese Altersgruppe.» Zwar arbeiten Hersteller wie Moderna und Pfizer zurzeit an einer Studie zur Zulassung ihres Wirkstoffs für Kinder ab zwei Jahren. Erste Ergebnisse erwarten sie jedoch erst in ein paar Wochen. Experten erwarten eine Zulassung frühestens Ende 2021. Der einzige Schutz, den Kinder zurzeit haben, ist ein Umfeld, das geimpft ist.

Plüschlöwe Tobi war immer für Tamara da

Nur langsam erholte sich Tamara von ihrer schweren Erkrankung. Zuerst kam sie von der Intensivstation wieder auf die normale Abteilung, mit Kreislaufbeschwerden ging es wieder auf die Intensiv zurück. Erst nach zwei Wochen hatte sie sich so weit erholt, dass sie wieder nach Hause konnte. Plüschlöwe Tobi gab ihr Halt, wenn Mutter Doris nicht im Spital sein konnte.

Inzwischen hat sich Tamara ganz erholt, geht wieder zur Schule und hat auch danach volles Programm: Am Abend gehts zum Reiten, danach noch zur Jugi. «Sie ist wieder so aktiv wie früher», sagt Mutter Doris. Anderen Eltern rät sie, auf typische PIMS-Symptome zu achten: lang andauerndes hohes Fieber und die roten Backen und Lippen. Im Zweifelsfall solle man lieber früher zum Arzt gehen. «Wir haben erlebt, dass eine Corona-Infektion in sehr seltenen Fällen zu einer schweren Erkrankung führen kann – selbst bei Kindern.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.