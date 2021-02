Kriminalfall in Embrach – Tankstelle überfallen: Polizei sucht Zeugen Am Samstag kam es bei einer Tankstelle in Embrach zu einem Überfall. Die bisherige Fahndung nach dem bewaffneten Täter verlief erfolglos.

Die Kantonspolizei sucht mit einem Zeugenaufruf nach einem Mann, der am Samstag in Embrach eine Tankstelle überfallen hat. Foto: KEYSTONE/Gaetan Bally

Ein Mann hat am Samstagabend in Embrach einen Tankstellenshop überfallen und dabei mehrere hundert Franken Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der maskierte Räuber betrat kurz vor 20:30 Uhr den Shop an der Zürcherstrasse. Er bedrohte die Verkäuferin mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe des Bargelds. Mit seiner Beute flüchtete er schliesslich zu Fuss in Richtung Zentrum Embrach. Die Kantonspolizei leitete umgehend die Fahndung ein, diese verlief bis jetzt jedoch erfolglos.

Deshalb hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Der gesuchte Mann ist rund 175 Zentimeter gross und sehr schlank. Er hat eine helle Haut, helle Augen und spricht Schweizerdeutsch. Beim Überfall trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und dunkle Schuhe. Sein Gesicht war mit einer medizinischen Gesichtsmaske verdeckt. Zudem führte er eine schwarze Faustfeuerwaffe und eine Stofftasche mit. (zim)