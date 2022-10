Menschen im Unterland – Tanya Geiersberger aus Glattfelden hat Diesel im Blut Sie ist gelernte Hotelfachfrau und Mitglied in der Vereinigung «Freunde alter Landmaschinen Zürich-Schaffhausen». Balz Murer

Tanya Geiersberger aus Glattfelden mit ihrem Bucher-Traktor Jahrgang 1959. Foto: Balz Murer

Tanya Geiersberger (49) wuchs im Limmattal auf und ist gelernte Hotelfachangestellte. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Hotel Baur au Lac in Zürich. Anschliessend führte sie gemeinsam mit ihrer Mutter den bekannten Gasthof Traube in Glattfelden.

Heute arbeitet Tanya Geiersberger im Aussendienst für ein Nagel-Kosmetik-Unternehmen. Diese berufliche Neuausrichtung führt sie seit sechs Jahren mit viel Herzblut aus.

Zu ihrem roten Traktor Bucher D1800 kam sie wie die Jungfrau zum Kind. Der Traktor stand vor zehn Jahren bei einer Privatperson in ihrer Wohnregion zum Verkauf. Für Tanya Geiersberger war es Liebe auf den ersten Blick. Ihr Lebenspartner und gemeinsame Freunde restaurierten das Bijou in liebevoller Handarbeit während Tausenden von Arbeitsstunden. Sie nimmt mit ihrem Juwel an diversen Landmaschinen-Treffen im In- und Ausland teil. Geiersberger ist ebenfalls Mitglied in der Vereinigung «Freunde alter Landmaschinen Zürich-Schaffhausen». Ein grosser, noch zu erfüllender Traum von Tanya Geiersberger ist es, mit ihrem Bucher D1800 mit Jahrgang 1959 über den Gotthardpass zu fahren – «Diesel im Blut», sagt sie hierzu gerne augenzwinkernd!



