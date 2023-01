Wiener Ball in Regensdorf – Tanzen bis weit nach Mitternacht Der Wiener Ball soll das Wiener Lebensgefühl wiedergeben und auch ein Symbol der Lebensfreude, des friedlichen Miteinanders und der Völkerverständigung sein. Monika Löscher

Drei Generationen der Familie Wehrli am Wiener Ball in Regensdorf. Foto: PD

Ende Januar fanden sich 160 Ballbegeisterte im Kongressaal vom Mövenpick Hotel zum vom Österreicher-Verein Zürich organisierten Anlass ein. Nicht zu kurz darf an diesem Anlass natürlich die Kulinarik kommen und das österreichische Buffet liess auch heuer keine Wünsche offen. Erstmals gab es – im Zeitalter der Gleichberechtigung – nicht nur Taxi-Tänzer sondern auch ein Taxi-Girl, welches mit grossem Applaus begrüsst wurde. Nachdem alle anwesenden Gäste den Ball mit einem lauten «Alles Walzer» eröffnet hatten, wurde die Tanzfläche zu den ersten Walzerklängen gestürmt und das blieb so bis weit nach Mitternacht. Um Mitternacht selber hiess es dann «Alles auf die Tanzfläche zur Mitternachtsquadrille». In Wien übe diese anscheinend eine magnetische Wirkung auf Jung und Alt aus – und so war es auch in Regensdorf.

