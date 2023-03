Pause

Wie im ersten Auswärtsspiel in diesem Viertelfinal geht der ZSC in Davos in Führung. Nicht wie im ersten Auswärtsspiel dieser Serie ist das 1:0 dieses Mal verdient und es besteht auch noch am Ende des Startdrittels. Die Zürcher sind vor allem vor dem gegnerischen Tor deutlich aktiver als der Gegner und haben sich ein Chancenplus erarbeitet. Neben dem Führungstor sorgt der Check von Phil Baltisberger gegen Nordström für Diskussionen. Der Schwede musste mit Verdacht auf Hirnerschütterung in die Kabine, Baltisberger kam straflos davon.