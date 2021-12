Virusausbruch in Hüntwangen – Tausende Eier stapelten sich nach Vogelgrippefall im Lager Nach dem Vogelgrippeausbruch in Hüntwangen ist die Betroffenheit gross. Die Massnahmen haben Auswirkungen auf Betriebe in der Umgebung. Thomas Mathis

Mit einem Grossaufgebot wurde der Lebenshof in Hüntwangen dekontaminiert. Foto: Balz Murer

Mehr als die Hälfte der Hühner starb an der Vogelgrippe, die anderen Hühner und Vögel wurden eingeschläfert – insgesamt rund 40 Tiere. Das ist die traurige Bilanz des Virusausbruchs auf dem Lebenshof in Hüntwangen. Ihnen wird mit einigen Bildern und einer grossen Kerze vor dem Hof gedacht. An den Grosseinsatz von vergangener Woche erinnern am Mittwoch noch Feuerwehr-Absperrbänder rund um Gebäude und Wiesen.

Das Mitgefühl mit dem Betrieb ist gross. «Es tut mir so leid für euch», heisst es etwa in einem Kommentar zum Facebook-Post der Betreiberin. Ebenfalls kursiert auf Social Media ein Spendenaufruf. Zwei dem Hof zugewandte Personen schreiben, dass die Hofbetreibenden unter Schock stünden. Neben der Trauer um die Tiere müssten sie nun alles desinfizieren, was kontaminiert ist. «Es ist unfassbar, wie viele Tiere der Lebenshof verloren hat.» Es ist unter anderem von Hühnern, Enten und Ziervögeln die Rede.