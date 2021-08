Critical Mass – Tausende Velos nehmen Zürich in Beschlag Zur ersten Critical Mass-Veranstaltung nach den Ferien treffen sich wieder mehrere tausende Velofahrer in der Zürcher Innenstadt. Tram- und Buslinien sind unterbrochen. Thomas Hasler UPDATE FOLGT

Der Veloumzug setzt sich gegen halb acht am Bürkliplatz in Bewegung. Foto: thas.

Wenn der Vertreter einer Partei im Zürcher Gemeinderat von einem «gesetzlosen Affentheater für Wohlstandsverwahrloste» spricht, und der Vertreter einer anderen Partei den Autor dieser Worte beziehungsweise alle Redner jener Partei als «Lakaien der Erdölindustrie, die in einer Benzin-Bubble leben» tituliert, dann muss es der letzte Freitag im Monat sein.

Es ist tatsächlich der letzte Freitag im Monat. Und deshalb, wie in den zurückliegenden Monaten wieder Critical Mass-Tag. Wer sich jetzt noch, gegen Abend, mit dem Auto in der Innenstadt aufhält, hat Freude am Stau oder die Warnung der Stadtpolizei nicht gesehen, die sie nach dem Mittag auf Twitter verbreitete: Am Abend müsse im gesamten Verkehr, öffentlich und privat, mit Verzögerungen gerechnet werden. «Plant genügend Zeit mit ein.» Auch die Zürcher Verkehrsbetriebe warnten: Auf verschiedenen Tram- und Buslinien komme es während Stunden zu Umleitungen und Ausfällen.