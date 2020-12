Überraschungsalbum «Evermore» – Taylor Swift zum Binge-Hören Und noch ein Lockdown-Album: Mit «Evermore» schreibt Taylor Swift, der wohl grösste weibliche Popstar des Planeten, ihr erst kürzlich erschienenes Album «Folklore» fort. Joachim Hentschel

Wieder im Ländlichen angekommen: Einstige Pop-Prinzessin Taylor Swift Foto: Beth Garrabrant (Universal Music)

Es ist ein paar Jahre her, da war es auch für Journalisten mit mittelguter Reichweite noch möglich, ein Interview mit Taylor Swift zu bekommen. Die Telefonverbindung bröselte leicht, die Musikerin und Songautorin war gerade in Nashville auf dem Weg zur Probe. Plaudertaschig, euphorisch, zwischendurch dreckig lachend erzählte sie von ihrer ersten Rolle im Schul-Musical, der Lehrzeit im Country-Moloch, der reichlich schmierigen Ehre, mit Anfang 20 von einer Männerzeitschrift in die Liste der begehrtesten Frauen gewählt worden zu sein: «Nun ja, schon auch irgendwie schmeichelhaft, oder?»