Streit endet mit Verletzungen – Teenager wurde auf der Chinawiese mit einer Stichwaffe attackiert Am Wochenende kam es an der Zürcher Seepromenade zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Jetzt ermittelt die Stadtpolizei.

«Sie gingen auf mich los und schlugen mich», sagt der verletzte Teenager. Foto: Urs Jaudas

Niemand sei lebensbedrohlich verletzt worden, sagt die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage. Sie bestätigt eine Auseinandersetzung mit Stichwaffen auf der Chinawiese in der Nacht auf Samstag.

«20 Minuten» sprach mit dem verletzten Teenager. Er sei am Freitag kurz vor Mitternacht mit zwei Kollegen an der Seepromenade gesessen, sagt dieser. Ein Jugendlicher sei auf sie zugekommen und habe gesagt, dass dies sein Platz sei. Darauf habe er sich entfernt, sei dann aber mit rund zehn weiteren Personen zurückgekommen. «Sie gingen auf mich los und schlugen mich», sagte der 16-Jährige gegenüber «20 Minuten». «Einer der Teenager rammte mir das Messer in den Oberschenkel. Ich sackte zusammen.»

Danach seien viele andere Personen zur Hilfe geeilt. «Ein Mann zog sogar sein T-Shirt aus und drückte es auf die Wunde.» Später sei er ins Spital gebracht worden, sagt der Teenager. Er sei stark traumatisiert. Die Stadtpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.