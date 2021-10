Überfälle in der Stadt Zürich – Teenager rauben in Zürich mehrere Personen aus Eine Gruppe hat in der Nacht auf Sonntag im Platzspitz-Park im Zürcher Kreis 1 mehrere Personen angegriffen. Die Polizei verdächtigt sie, noch weitere Taten begangen zu haben.

Im Platzspitz-Park wurden mehrere Personen ausgeraubt. Symbolfoto: Reto Oeschger

Die Stadtpolizei Zürich hat am frühen Sonntagmorgen sieben Personen festgenommen. Die Polizei verdächtigt die Teenager im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, gleich eine Reihe Raubüberfälle in der Stadt Zürich begangen zu haben, wie sie am Sonntag mitteilt.

Kurz nach Mitternacht habe die Gruppe zwei Jugendliche im Park des Platzspitzes mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert und sie beraubt. Offenbar hatten die Täter aber noch nicht genug. Nur Minuten später wurden erneut im Platzspitz-Park drei junge Männer in derselben Art und Weise attackiert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Bei den Angriffen wurden gemäss Polizeiangaben mehrere Opfer leicht verletzt. Ein 17-Jähriger musste mit Gesichtsverletzungen vorübergehend ins Spital gebracht werden.

Vier Tatverdächtige konnte die Stadtpolizei Zürich beim Hauptbahnhof festnehmen, drei weitere konnten in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich und der Transportpolizei der SBB in Oerlikon festgenommen werden. Die mutmasslichen Täter seien zwischen 15 und 19 Jahre alt und stammten aus der Schweiz, Italien, Portugal und Thailand, heisst es weiter. Das bei den Taten erbeutete Deliktsgut konnte sichergestellt werden.

Womöglich hat die Gruppierung aber noch weitere Taten begangen. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern, die in der Nacht auf Sonntag im Raum Chinawiese und Bahnhof Stadelhofen von dieser Gruppe ausgeraubt oder angegangen wurden, oder nach Personen, die Angaben zu den Angriffen machen können.

sip

Fehler gefunden?Jetzt melden.