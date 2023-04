Work-Life-Balance wird oft verstanden als: Wenig Work, viel Life. Foto: Getty Images, iStockphoto

Die Debatte verlief heftig, als diese Woche der Zürcher FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois in einem Postulat «Keine Subventionierung der persönlichen Work-Life-Balance» forderte. Wer freiwillig in einem kleinen Pensum arbeite und damit weniger verdiene, als möglich wäre, soll nicht mehr von staatlichen Vergünstigungen profitieren können, also keinen Anspruch auf reduzierte Kita- oder Krankenkassen-Beiträge haben.