Neue Roaming-Tarife im Ausland - Telecomfirmen bestrafen sich langfristig selber

Die Roaming-Pakete müssen klug gewählt werden, sonst droht nach den Auslandferien eine hohe Rechnung für die Smartphone-Nutzung. Foto: Dmitry Feoktistov (Getty Images)

Ab Juli sollen neue Bestimmungen die Konsumentinnen und Konsumenten besser vor ausufernden Smartphone-Kosten im Ausland schützen. Es wirkt so, als wäre die Umsetzung dieser Vorschriften für die Telecomfirmen eine Strafaufgabe, die sie bis zum letztmöglichen Zeitpunkt und sogar darüber hinaus aufschieben.

Eigentlich sind die Gesetzesänderungen schon Anfang Jahr in Kraft getreten. Ende Juni läuft jetzt die Übergangsfrist ab. Die meisten Anbieter konnten die neuen Konditionen erst vor wenigen Tagen vorlegen. Salt geht noch einen Schritt weiter und passt die Tarife für seine Kunden erst ab 10. Juli an. Warum ein Unternehmen wie Salt solche Vorschriften nicht in der gesetzeskonformen Frist umsetzen kann, ist nicht nachvollziehbar. Auch ist es unverständlich, dass das Bundesamt für Kommunikation dies akzeptiert. Denn manche Kunden werden so für ihre Sommerferien nicht mehr von den neuen Konditionen profitieren können. Für Salt ist das keine gute Werbung.