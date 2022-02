Leichtathletik: Nachwuchs-SM – Christa Temeng fliegt zu Doppel-Gold 

Die Temengs sind neu Limmattaler Infos einblenden

Die lange in Bassersdorf heimischen Geschwister Christa und Joel Temeng sorgten in den vergangenen Jahren mit ihren vorzüglichen Leistungen und Medaillengewinnen im Multipack immer wieder für Schlagzeilen in dieser Zeitung und ihrer Mobile-App. Zumindest vorläufig dürfte hier seltener von ihnen zu lesen sein.

Ein vertrautes Bild: Christa Temeng steht zuoberst auf dem Podest und freut sich über eine Goldmedaille an einer Schweizer Meisterschaft. Foto: Tobias Lackner (athletix.ch)

Das Geschwisterpaar startet neuerdings für die Stadtzürcher Vereine. Joel, der in St. Gallen fehlte, ist für den LC Turicum aktiv, während Christa sich dem LC Zürich angeschlossen hat und nicht mehr für die LA TV Kloten startet. Dort erlernten die Geschwister das Einmaleins in ihren vielen Disziplinen, in denen sie regelmässig reüssierten. Doch die Temengs haben nicht nur sportlich dem Zürcher Unterland den Rücken gekehrt. Vielmehr sind sie im Laufe des Jahrs 2021 umgezogen: von Bassersdorf nach Fahrweid im Limmattal. (gg)