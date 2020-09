Leichtathletik: Landesmeisterschaften – Temeng kann Verletzungen nicht abschütteln An den Schweizer Meisterschaften der U-18 und U-16 in Lausanne haben Joel Temeng von der LA TV Kloten, Trinity Eberhard vom LC Regensdorf sowie Chiara Bader vom LC Furttal ZH Nord die Silbermedaille gewonnen. Für Temengs Verhältnisse ist es eine magere Ausbeute. Sie hat Gründe. Jörg Greb

Joel Temeng stösst die Kugel – für ihn selbst enttäuschende – 15,01 Meter weit. Foto: Daniel Werthmüller (athletix.ch)

Zufrieden – nein, das war Joel Temeng nicht nach seinen Auftritten am Höhepunkt der Nachwuchs-Leichtathletik, an den Schweizer Meisterschaften der Kategorien U-16 und U-18 im Stade de Vidy in Lausanne. Sein 2. Rang im Kugelstossen der unter 18-Jährigen und vor allem die Weite von 15,01 Metern enttäuschten ihn. «Ich hatte mehr von mir erwartet und hätte es besser machen müssen», kommentierte Temeng. Vorgenommen hatte er sich deutlich mehr: die Verbesserung seiner Bestmarke von 15,86 und eine Weite von über 16 Metern. Dass er einen «schlechten Tag» eingezogen hatte, wie er selbst es ausdrückte, zeigte sich auch im Diskuswerfen. Obwohl er mit der drittbesten bisher erzielten Weite angetreten war, verpasste er den Final-Einzug. Mit nur 36,11 Meter beendete er den Wettkampf auf Platz 12.