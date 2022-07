Arbeiten bei Rekordhitze – «Temperaturen über 30 Grad sind extrem schwierig» Von Klimaanlagen können Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen nur träumen. Sie büezen oft an der prallen Sonne. Mit welchen Schutzmassnahmen dürfen sie rechnen? Und haben sie hitzefrei? Ein Augenschein vor Ort. Simone Luchetta Urs Jaudas (Fotos)

In brütiger Hitze legen sie Eisen im Akkord. Eiswasser verschafft etwas Kühlung: Der griechische Bauarbeiter Sotiris und sein Bruder. Foto: Urs Jaudas

Die Sonne steht noch lange nicht senkrecht am Himmel und brennt bereits unbarmherzig auf die Baustelle an der Feldblumenstrasse in Zürich-Altstetten. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad Celsius, der Beton glüht.