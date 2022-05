Samstag Extra – Tempo 30 auf Hauptstrassen bringt die Gemüter in Fahrt Nach verkehrsberuhigten Quartieren wird Tempo 30 nun vermehrt auch auf Hauptstrassen zum Thema gemacht. Der Kanton Zürich plant auch im Unterland solche Abschnitte. Christian Wüthrich

Andernorts kennt man in der Schweiz längst auch auf Hauptachsen Tempo 30, wie hier im bernischen Köniz, wo es im Zentrum nur mit 30 Stundenkilometern in Richtung Autobahn und nach Bern geht. Archivfoto: Marcel Bieri/Tamedia

Tempo 30 hat sich in vielen Städten und Gemeinden als Mittel zur Verkehrsberuhigung, für mehr Sicherheit und nicht zuletzt auch als Lärmreduktionsmassnahme durchgesetzt. Nichtsdestotrotz ist es noch immer ein emotionales Thema, das in der Bevölkerung wie auch unter Politikerinnen und Politikern für Gesprächsstoff sorgt. Derzeit plant der Kanton Zürich, an zwei Orten in der Region – in Lufingen und Steinmaur – auch auf Hauptdurchgangsachsen Tempo 30 einzuführen.