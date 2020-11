Keine Videos posten

Die Wiener Polizei appellierte an die Bevölkerung, keine Videos und Fotos von den Vorgängen in sozialen Medien zu veröffentlichen. Dies gefährde sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung, heisst es in einem Tweet. Wer Videos habe, solle sie via Twitterkanal der Wiener Polizei direkt zur Verfügung stellen.