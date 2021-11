US-Autobauer Rivian – Börsengang bringt Tesla-Konkurrenten fast 12 Milliarden Dollar Der E-Pick-up-Hersteller aus Kalifornien ist bei seinem Börsengang auf ein noch höheres Interesse gestossen als erwartet – und ist jetzt schon mehr wert als renommierte Autobauer aus Europa.

Ein promovierter Fahrzeugingenieur als Gründer und CEO von Rivian: R.J. Scaringe. Foto: Getty Images via AFP

Der US-Elektroautoentwickler Rivian platzierte bei seinem Börsengang laut einer Mitteilung vom Mittwoch 153 Millionen Anteile zu 78 Dollar (ca. 71 Franken) das Stück. Damit liegt der Erlös bei 11,9 Milliarden US-Dollar (10,9 Mrd Franken), womit dem Tesla-Rivalen der bisher grösste Börsengang in diesem Jahr gelungen ist.

Vergangene Woche hatte das Unternehmen noch den Verkauf von 135 Millionen Aktien zu einem Preis von 72 bis 74 Dollar angekündigt. Die Papiere sollen am Mittwoch erstmals gehandelt werden.

Gemessen an dem jetzt festgelegten Ausgabepreis wird Rivian mit 76,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet über 69 Milliarden Euro bewertet. Damit ist das defizitäre US-Unternehmen mehr wert als zum Beispiel BMW (rund 62 Milliarden Franken). Bei der letzten Finanzierungsrunde vor dem Börsengang im Januar wurde Rivian lediglich mit knapp 28 Milliarden Dollar bewertet.

Die E-Autofirma, zu deren Grossinvestoren Amazon und Ford zählen, hat im September sein erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment auf den Markt gebracht und so einen Wettlauf unter anderem mit Tesla für sich entschieden. Zudem hat das 2009 gegründete Unternehmen lukrative Grossaufträge für Amazon-Lieferwagen in der Tasche. Noch macht Rivian keine nennenswerten Umsätze und steckt tief in den roten Zahlen.

SDA

