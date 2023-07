Hürden für Elektroautos – Tesla verliert in der Schweiz an Boden Der US-Hersteller lockt weltweit mit Preisrabatten – und hat Erfolg. In der Schweiz sieht es anders aus. Und das Problem geht tiefer: Der Absatz von Elektroautos stockt, weiteres Ungemach ist in Sicht. Stefan Häne

Tesla hat in der Schweiz im ersten Halbjahr 2023 Marktanteile verloren. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Rang 1. Wieder einmal. Mit seinem Model Y thront Tesla an der Spitze der beliebtesten Neuwagen in der Schweiz. 3018 dieser Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2023 verkauft, wie neue Zahlen des Branchenverbands Auto Schweiz zeigen. Elon Musk hat dieses Jahr die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, in der Schweiz sind Modelle teils um mehrere Tausend Franken günstiger geworden. Weltweit überrascht Tesla mit rekordhohen Verkäufen. Die Strategie scheint aufzugehen.

Die Topplatzierung in der Schweiz ist jedoch trügerisch. Zwar hat Tesla, über alle seine Modelle gerechnet, von Januar bis Juni 4330 Fahrzeuge auf die Schweizer Strassen gebracht, 100 mehr als vor einem Jahr. Doch in der Schweiz ist der Marktanteil des US-Autoherstellers von 3,9 auf 3,5 Prozent geschrumpft, weil der Gesamtmarkt im ersten Halbjahr stärker zugelegt hat.

Seit Jahresbeginn sind hierzulande knapp 124’000 Neuwagen verkauft worden, das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2022. «Die Preissenkungen haben in der Schweiz nicht zu einem starken Wachstum von Tesla geführt, ganz im Gegenteil», resümiert Auto Schweiz.

«Spürbarer Schaden»

Eine durchzogene Halbjahresbilanz zeigt sich nicht nur bei Tesla, sondern bei den Elektroautos insgesamt. Der Marktanteil ist im ersten Halbjahr zwar gestiegen, allerdings hat sich das Wachstum abgeschwächt, wie folgende Grafik zeigt.



Wer mit Fachleuten über diese Entwicklung spricht, landet schnell beim Bundesrat: Die Regierung hatte im Winter für den Fall einer Strommangellage Einschränkungen für Elektroautos erwogen. Zwar blieb es bei der Idee, weil der Widerstand dagegen gross war. Doch allein schon die bundesrätlichen Planspiele hätten der Akzeptanz der Elektromobilität und dem Umstiegswillen «spürbaren Schaden» zugefügt, klagt der Elektromobilitätsverband Swiss E-Mobility.

Hindernis Heimladestationen

Auch ohne Zutun des Bundesrats hat die Schweiz beim Verkauf von Elektroautos weiter an Boden verloren. Im europäischen Vergleich belegt sie nur noch Rang 10, Ende 2022 war sie noch auf Rang 8. Jürg Grossen, GLP-Chef und Präsident von Swiss E-Mobility, zeigt sich darüber beunruhigt: «Die Schweiz ist nur ungenügend auf die aktuelle Entwicklung vorbereitet.» Zwar verfügt sie mit mittlerweile knapp 15’000 öffentlichen Ladepunkten über eines der dichtesten Ladenetze in Europa. Doch die Situation bei den Heimladestationen sei unbefriedigend, sagt Grossen.

Das Problem ist bekannt: Die Mehrheit der Bevölkerung besitzt kein eigenes Haus und kann damit nicht selber bestimmen, ob sie daheim eine Ladestation installiert . Grossen will deshalb einen Rechtsanspruch auf Heimladestationen durchsetzen; eine Motion ist dazu hängig. «Ohne dass wir die rechtliche Ausgangslage nachbessern, werden wir in der Elektrifizierung der Mobilität weiter abgehängt», befürchtet er.

«Eine erste Welle von E-Auto-Käufen ist vermutlich vorbei. Jetzt wird es härter.» Kurt Egli, Autoexperte

Auch Auto Schweiz fordert einen raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es gehe viel zu langsam vorwärts, sagt Direktor Andreas Burgener. «Steigende Strompreise und die anhaltenden Diskussionen über die künftige Ausgestaltung der Energieversorgung schüren ebenfalls Unsicherheiten.» Die Politik müsse diese möglichst bald aus der Welt schaffen. Bremsend wirkt aber auch die Wirtschaft: Fast jeder zweite Neuwagen ist Teil einer Firmenflotte. Doch Schweizer Unternehmen setzen noch immer mehrheitlich auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Kurt Egli sieht einen weiteren Grund für die stockende Entwicklung. «Eine erste Welle von E-Auto-Käufen ist vermutlich vorbei», sagt der Experte. Egli war früher für den Verkehrs-Club der Schweiz Projektleiter der Auto-Umweltliste und ist heute Geschäftsführer von Clean Fleet, einem Verein, der sich für die Absenkung des CO₂-Ausstosses von Firmenflotten engagiert. «Jetzt», sagt Egli, «wird es härter.»

Damit rechnet auch Auto Schweiz: «Es wird für Autoverkäufer anspruchsvoller, da sie vermehrt auf Kunden treffen, die zu Hause nicht so leicht an eine Lademöglichkeit für ihr Elektroauto gelangen», sagt Direktor Burgener.

Bundesrat will E-Autos verteuern

Als Hindernis erweist sich nach wie vor die Kostenfrage. E-Autos sind im Betrieb und über die gesamte Lebensdauer gerechnet günstiger als Autos mit Verbrennungsmotor, bei der Anschaffung kosten sie aber in der Regel noch immer mehr. Diese Hürde bleibe vorderläufig noch, sagt Egli. «Zumal jetzt, da die Leute eher sparen.» Zudem sei die Auswahl noch immer unbefriedigend. Es würden vor allem elektrische SUV gebaut. «Dabei wollen viele Leute attraktive Kombis.» Doch diese kämen nur tröpfchenweise auf den Markt.

Und nun droht für die Förderer der Elektromobilität weiteres Ungemach. Ab 2024 soll – wie heute bei allen anderen Personenwagen – auch auf E-Autos beim Import eine Automobilsteuer von 4 Prozent fällig werden. Das würde die Fahrzeuge verteuern; so plant es der Bundesrat .

Mit den Zusatzeinnahmen will er Löcher im Bundeshaushalt stopfen. Die Autobranche hat ihre Kritik bereits deponiert. Noch bleibt Zeit für eine Korrektur. Bislang gibt es jedoch keine Anzeichen, dass der Bundesrat seine Meinung ändert.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz. Mehr Infos

