Neue Corona-Reiseregeln – Test- statt Quarantänepflicht – Touristiker sind unzufrieden Schon ab Samstag gilt das neue Einreiseregime der Schweiz. Verzichten die Menschen nun auf Ferien? So schätzen Tourismus-Experten die neuen Corona-Regeln ein. Bianca Lüthy

Der Bundesrat hebt per Samstag die Quarantäneregelung auf und führt ein verschärftes Testregime für Reiserückkehrer ein: Corona-Test-Labor am Flughafen Zürich. Foto: Keystone

Die Virusvariante Omikron hat die Reisebranche diese Woche durchgeschüttelt. Innert Kürze hatte der Bundesrat die Quarantäneliste wieder ins Leben gerufen und über 20 Länder als Risikogebiet taxiert.

Nun ist die Liste schon wieder Geschichte. Die Tourismusbranche, die aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage schon mit einem nächsten sehr komplizierten Winter gerechnet hatte, ist zwar froh, dass die Quarantäneregelung fällt. Ganz zufrieden sind die Touristiker mit der neuen Lösung allerdings auch nicht.

So hat der Bundesrat am Freitag entschieden, dass Reiserückkehrer ab Samstag nicht mehr in Quarantäne müssen. Stattdessen müssen sie, unabhängig, aus welchem Land sie einreisen, den Nachweis eines negativen PCR-Tests vorweisen können.