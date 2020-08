Klimafreundlich fliegen – Testanlage für CO₂-neutralen Treibstoff in Dällikon geplant Der Treibstoff der Zukunft wird möglicherweise in einer Testanlage in Dällikon hergestellt. Geplant ist ein Feld von Spiegeln um einen Solarreaktor, in dem Sonnenlicht, Luft und Wasser zu Kerosin verarbeitet werden. Anna Bérard

Die Testanlage in Dällikon würde ähnlich wie jene bei Madrid aussehen. Die Spiegel richten das Sonnenlicht auf den Solarreaktor, der auf einem Turm steht. Foto: Synhelion

Klimaneutral fliegen: Das ist möglich. Die ETH Zürich hat eine Technologie entwickelt, um aus Luft und Sonnenlicht flüssigen Treibstoff herzustellen. Das ETH-Spin-off-Unternehmen Synhelion SA entwickelt die Technologie nun weiter, um künftig grosse Mengen des synthetischen Treibstoffs auf den Markt bringen zu können. Die Produktion befindet sich derzeit in der Testphase. Testanlagen sind in Spanien und Deutschland bereits in Betrieb.