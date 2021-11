CO₂-neutraler Treibstoff – Testanlage für Solartreibstoff kommt doch nicht nach Dällikon Das Unternehmen Synhelion zieht nun doch nach Deutschland. Der Flughafen Zürich bleibt weiterhin Abnehmer für den Treibstoff. Astrit Abazi

Die Produktion des Solartreibstoffs erzeugt Temperaturen von bis zu 1500 °Celsius. Foto: Synhelion

In Dällikon wird vorerst noch kein Treibstoff der Zukunft hergestellt. Wie das Unternehmen Synhelion SA bekannt gibt, kommt ihre neue Testanlage, in der sie aus Luft und Sonnenlicht flüssigen Treibstoff produzieren will, doch nicht ins Furttal. Das Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich betreibt bereits zwei Testanlagen in Deutschland und Spanien und suchte einen Standort für eine dritte Anlage. Lange war ein Grundstück in Dällikon im Rennen. Nun hat Synhelion entschieden, in Deutschland zu bauen.

«Wir haben verschiedene Standorte für die Anlage evaluiert und uns schliesslich für den Brainergy Park Jülich entschieden», sagt Synhelion-Sprecherin Carmen Murer. Dieser befindet sich westlich von Köln in der Nähe zur Grenze mit den Niederlanden. Ausschlaggebend seien verschiedene logistische Kriterien gewesen, die einen schnellen Aufbau der Testanlage ermöglichten. Diese besteht aus einem Feld von Spiegeln, die das Sonnenlicht in einem Solarreaktor bündeln. In diesem werden CO₂ und Wasser aus der Umgebungsluft aufgespalten. Das daraus gewonnene Syngas wird anschliessend weiter zu Kerosin verarbeitet.