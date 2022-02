Einigkeit im Parlament Kloten – Teuerstes Bauprojekt der Stadt Kloten nimmt nächste Hürde Das Stadtparlament von Kloten hat einem umfassenden Schulhausneubau im Nägelimoos zugestimmt. Nun kommt das 78-Millionenprojekt vors Volk. Christian Wüthrich

Die Klotener Politik bewegt sich zwar finanziell auf dünnem Eis, dennoch hält der Gemeinderat wie schon der Stadtrat am kostspieligen Schulhausprojekt mit mehreren neuen Gebäuden im Nägelimoos fest. Visualisierung: ZVG

So einig wie am Dienstagabend ist man sich im Klotener Stadtparlament nicht oft. Vor allem, wenn es um Finanzen geht, wie an der letzten Versammlung 2021. An der ersten Parlamentsversammlung dieses Jahres dagegen überraschten die Volksvertreterinnen und -vertreter aus sieben Parteien mit einem einstimmigen Ja zum rund 78,5 Millionen Franken teuren Baukredit für eine neue Schulanlage Nägelimoos.

Keine einzige Fraktion stellte sich gegen das Grossprojekt. Alle betonten die Wichtigkeit der Bildung und wie sinnvoll die Ausgaben hierfür seien. Das ist besonders bemerkenswert ist, da es sich bei den fast 80 Millionen Franken doch um das absolut teuerste Vorhaben der Stadt Kloten handelt, das je im Rat behandelt wurde. Und dies auch noch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, jetzt, wo die Steuereinnahmen wegen des darbenden Fluggeschäfts massiv eingebrochen sind.

Aufgrund von stetig steigenden Schülerzahlen und angesichts der veralteten Bausubstanz der bestehenden Primar- sowie Sekundarschulanlage Nägelimoos plant die Stadt am selben Standort bis 2026 einen neuen Bildungscampus zu errichten. Dieser soll nicht nur viel grösser werden, sondern auch schulisch viel flexibler nutzbar sein und obendrein energetisch ein top Niveau erreichen.

Im Mai folgt noch eine Urnenabstimmung

Gebaut wird allerdings noch nicht, bevor das rekordteure öffentliche Bauprojekt grünes Licht vom Stimmvolk bekommen hat. Als nächstes werden nämlich die Klotener Stimmberechtigten über das Vorhaben befinden. Voraussichtlich im Mai dieses Jahres kommt das umfassende Nägelimoosprojekt an der Urne zur Abstimmung. Falls es auch diese letzte Hürde nimmt, soll im Herbst bereits mit den Vorarbeiten begonnen werden. Das bislang teuerste öffentliche Vorhaben der Stadt Kloten war ebenfalls ein Bauprojekt, nämlich der Neubau des zweiten Eisfeldes am Schluefweg samt Überdachung für rund 31 Millionen Franken.

Ausserdem hat das Stadtparlament zwei Interpellationen zum Thema Alterwohnungen überwiesen und das eigene Geschäftsreglement angepasst. So werden die neugewählten Mitglieder der 32-köpfigen städtischen Legislative künftig stets am 1. Juli ihr Amt antreten, womit unschöne personelle Überschneidungen zwischen den verschiedenen Behörden verhindert werden können.

