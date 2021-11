Schulhaus Nägelimoos in Kloten – Teuerstes städtisches Projekt aller Zeiten wird noch teurer Für 65 Millionen Franken solle in Kloten die Schulanlage Nägelimoos neu gebaut werden, hiess es bisher. Jetzt zeigt sich: Es kostet noch 10 Millionen mehr. Martin Liebrich

So soll das neue Schulhaus Nägelimoos in Kloten aussehen. Die Eröffnung ist geplant für August 2026 – vorausgesetzt, alles läuft rund. Visualisierung: Galli Rudolf Architekten

Der Neubau des Schulhauses Nägelimoos in Kloten wird immer teurer. Wurde ursprünglich ein Zielwert von rund 60 Millionen Franken (ohne Schulmobiliar, IT und Audioanlagen) angestrebt, stieg die Zahl erst auf 65 Millionen Franken. Dies war der Stand vor ziemlich genau einem Jahr, als das Klotener Stadtparlament einen Planungskredit in der Höhe von 1,8 Millionen Franken guthiess. 65 Millionen bedeuten für die Flughafenstadt Rekord: Noch nie wurde ein städtisches Projekt in dieser finanziellen Höhe umgesetzt. Jetzt kommt das «Nägi» erneut ins Parlament. Diesmal geht es um den Baukredit, also um die definitiv vorgesehenen Kosten. Und die sind nochmals höher: 77,65 Millionen Franken. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die Ausstattung der Gebäude, also Schulmobiliar und IT, die mit 2,78 Millionen Franken angegeben werden. Der Gesamtkredit beläuft sich sogar auf 78,41 Millionen Franken. Denn zum Baukredit müssen noch der Projektierungskredit (1,76 Millionen Franken) sowie die Reserve für allfällige Ungenauigkeiten der Berechnungsgrundlage (2,52 Millionen Franken) addiert werden. Es sei allerdings sichergestellt, dass mit den Mitteln haushälterisch umgegangen werde, heisst es in der Weisung des Stadtrats. Denn: «Die Leistung des Projektteams bemisst sich am Betrag des Kostenvoranschlags, also an den 77,65 Millionen Franken.»