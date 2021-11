Corona-Zertifikatspflicht – Teure 3-G-Kontrollen an Zürcher Hochschulen Pro Monat bezahlt die ZHAW über 400’000 Franken, um die Studierenden zu kontrollieren. Andere Zürcher Hochschulen geben weniger aus – sind aber auch weniger gründlich. Corsin Zander

Für die Stichprobenkontrollen des Corona-Zertifikats sind an der Universität Zürich Mitarbeitende einer externen Sicherheitsfirma zuständig. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wer an einer Zürcher Hochschule in die Vorlesung, Bibliothek oder Mensa will, muss geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Um das zu kontrollieren, wird zum Teil ein beträchtlicher Aufwand geleistet.

Am meisten lässt sich die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) die Kontrollen kosten. In den 33 Gebäuden in Zürich, Winterthur und Wädenswil stehen von Montag bis Samstag ab 7 Uhr morgens insgesamt 90 Mitarbeitende einer externen Firma im Einsatz. Bis 10 Uhr kontrollieren sie jede und jeden, der das Gebäude betritt, später führen sie jeweils bis 19 Uhr abends Stichprobenkontrollen durch.