Geschenke in der Vorweihnachtszeit – Teure Adventskalender lassen die Kassen klingeln Kalender mit Spielzeugen für Kinder und Erwachsene boomen. Schon vor Heiligabend werden im grossen Stil Geschenke ausgepackt. Ist der Inhalt den Preis wert? Edith Hollenstein Maren Meyer

Adventskalender aus edlem Karton sind im Trend. Wir haben das 3-D-Modell der Kosmetik-Marke Rituals gekauft und die Pakete jetzt schon geöffnet. Foto: Raisa Durandi

Weihnachten beginnt dieses Jahr bereits am 1. Dezember. Diesen Eindruck erhält, wer die vielen Adventskalender sieht, die die Läden im Angebot haben. In den Coop-City-Kaufhäusern etwa türmen sie sich auf mehreren Etagen. In der Parfümerie sind diverse aufwendig verpackte Luxusexemplare erhältlich: der Kalender von Lancôme etwa für 109.90 Franken, der sich beim Öffnen zu einer Art Paris samt silbernem Eiffelturm entrollt, oder derjenige von Nuxe Paris für 86.50 Franken in einer aufklappbaren Edelschachtel.