Teure Fotos aus Florenz – Deutscher Tourist beschädigt Brunnen – Bürgermeister «fahndet» auf eigene Faust Diese Ferien kommen den Urlauber aus Deutschland teuer zu stehen: Er kletterte in der Nacht auf Montag auf den monumentalen Neptunbrunnen, um sich fotografieren zu lassen. Dabei ging etwas kaputt.

«Dieser Tourist hielt es für das Beste, für ein Selfie auf den Neptun zu klettern», schrieb Florenz’ Bürgermeister aus Social Media. Quelle: Twitter/Dario Nardella

Beim Herumklettern auf einem der bekanntesten Brunnen von Florenz hat ein deutscher Urlauber erheblichen Sachschaden angerichtet. Der 22-Jährige stieg nach Angaben der Stadtverwaltung in der Nacht zum Montag auf den Neptunbrunnen der italienischen Kunstmetropole, um Fotos von sich machen zu lassen. Dabei brach aus dem Streitwagen des Monuments ein Stück Marmor heraus. Zudem wurde der Huf eines Pferdes, auf das der Mann gesprungen war, beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Mit Bildern der Überwachungskameras kamen die Behörden dem Urlauber auf die Spur. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, veröffentlichte eines der entstandenen Fotos auf seiner Twitter-Seite.

Das Gesicht des jungen Deutschen liess er schwärzen, schrieb aber dazu: «Es gibt keine Rechtfertigung für Ignoranz und Vandalismus gegenüber dem Kulturerbe.» Dem Urlauber muss nun mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Der achteckige Brunnen stammt aus dem 16. Jahrhundert. 2018 wurde er aufwändig restauriert.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Kunstwerke dem Selfie-Wahn zum Opfer fielen. Anfang August zerstörte ein deutscher Fitness-Influencer eine 150 Jahre alte Statue vor einer Villa am Comer See, beim Versuch, sie für ein Foto zu umarmen. Die Statue kippte um und zerbrach. Der Schaden betrug mindestens 100’000 Euro.

SDA/nag

