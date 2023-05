Neue Folge «Game of Switzerland» – Thaiboxer aus Bassersdorf kämpft in SRF-Schnitzeljagd um den Sieg SRF strahlt die neueste Folge von «Game of Switzerland» aus. Wie gut sich Thaiboxer Bledar Dakaj aus Bassersdorf schlägt, zeigt sich am Samstag. Thomas Mathis

Alina und Bledar stellten bei der Schnitzeljagd ihre körperliche und geistige Fitness auf die Probe. Foto: Gian Vaitl (SRF)

Eine hektische Jagd quer durch die Schweiz flimmert am Samstagabend über die Bildschirme. Bequem vom Sofa aus lässt sich verfolgen, wie vier Teams knifflige und körperlich anstrengende Aufgaben lösen, um dem Ziel näherzukommen. Bei der vierten Ausgabe der SRF-Schnitzeljagd «Game of Switzerland» ist auch der 31-jährige Bledar Dakaj aus Bassersdorf mit dabei. Während dreier Tage kämpfte er mit der 30-jährigen Alina aus Wettingen um den Sieg.

«Es gibt eine Show mit viel Witz, unerwarteten Herausforderungen und vielen Emotionen», sagt Bledar, der als Fluglotse bei Skyguide arbeitet. Sie hätten gestritten, gelacht und gekämpft. Konkurrenz hatten Alina und Bledar von Malin und Roland aus dem Kanton Schwyz, Rebekka und Boris aus dem Kanton Glarus und Kathja und Pascal aus dem Kanton St. Gallen. «Nur das Paar, das geistig und körperlich am besten zusammenarbeitet, hat die Chance auf den grossen Hauptgewinn», verspricht SRF in der Ankündigung zur Sendung. Das Siegerteam wird mit einer Reise im Wert von 20’000 Franken belohnt.

Erster Erfolg als Team

Kennen gelernt haben sich Bledar und Alina, die als Personal Trainerin arbeitet, im Fitness. Bei einem Wettbewerb des Fitnesscenters traten sie bereits einmal gemeinsam an und gewannen. «Wir funktionieren gut als Team», bekräftigt Bledar. Das sind gute Voraussetzungen für die Schnitzeljagd quer durch die Schweiz. Doch diese hat dem Bassersdorfer viel abverlangt, wie er sagt. «Ich bin physisch an meine Grenzen gekommen, da ich kurz vor dem Dreh noch krank war.» Auch mental sei es eine Herausforderung gewesen. «Wir wussten jeweils nicht, ob wir an den richtigen Ort fahren und was als Nächstes auf uns wartet. Wir haben zu Beginn viel zu viel Gedanken daran verschwendet.»

Seine Nervosität habe er durch die Erfahrung als halb professioneller Thaiboxer im Griff gehabt. «Weder die Lehrabschlussprüfung noch die absolvierten Challenges machten mich nervöser, als in den Ring zu steigen, wo alle Augen auf mich fokussiert sind.» Für die Jagd ausgewählt wurden Alina und Bledar in einem mehrstufigen Prozess, in den Bledar nicht von Beginn weg involviert war. «Alina hat uns als Team angemeldet. Davon erfuhr ich erst, als wir die Einladung erhielten, ein Video einzuschicken.»

Vom Tessin nach Zürich

Das Abenteuer, das von Divertimento-Komiker Jonny Fischer moderiert wird, führt diesmal von den Brissago-Inseln im Tessin über das Bündnerland auf den Uetliberg oberhalb von Zürich. Dazwischen gibt es unter anderem Stopps bei den Burgen von Bellinzona, im und auf dem Silsersee und in einem Eisenbergwerk in Sargans. Für eine abwechslungsreiche Kulisse ist also gesorgt. Das hat auch Bledar beeindruckt. «Ich war zuvor nicht so weit herumgekommen in der Schweiz. Durch den Dreh konnte ich ein paar sehr schöne Orte entdecken.»

Auf welchem Platz Alina und Bledar landen, bleibt bis zur Ausstrahlung der neusten Folge ein Geheimnis. Bledar, der zwar das Ergebnis kennt, aber die fertige Sendung ebenfalls noch nicht gesehen hat, lässt durchblicken, dass es während der Jagd zu einer unerwarteten Wendung kommen wird.

