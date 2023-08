Thekspezialist aus Dielsdorf – «Wir bieten keine Theks im Original-Militärlook an» Der Schulstart steht unmittelbar bevor. War am ersten Schultag einst ein Felltornister gefragt, ist der Thek heute längst ein Synthetikgepäck. Was es damit auf sich hat. Christian Wüthrich

Die Felltheks haben ausgedient. In den heutigen Schulen stehen praktisch ausschliesslich Synthetikmodelle. Symbolbild: Sabina Bobst

Am Montag steht für ganz viele Kinder in allen Unterländer Gemeinden der erste Schulbesuch auf dem Programm. Ein fixer Begleiter wird fortan auch der «Thek» sein. Das Wort ist noch immer gebräuchlich, obschon sich das Erscheinungsbild dieses Gegenstandes ziemlich gewandelt hat. Niemand weiss das besser als Fredi Vögeli aus Dielsdorf. Er bietet in seiner Papeterie in Dielsdorf eine riesige Auswahl an Theks, hat auch schon «Thek-Partys» organisiert und 3500 Leute – Gross und Klein – aus der halben Schweiz an die eigentliche Verkaufsmesse in der Turnhalle des Bezirkshauptortes gelockt.