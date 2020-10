Musikalische Lesung in Eglisau – Thomas C. Breuer schafft Punktlandung im Nirgendwo 20 Gäste fanden Corona zum Trotz den Weg in die reformierte Kirche Eglisau. Der deutsche Schriftsteller und Kabarettist Thomas C. Breuer las musikalisch untermalt aus seinem neuen Buch. Ursula Fehr

Thomas C. Breuer las in der reformierten Kirche Eglisau aus seinem Buch «Punktlandung im Nirgendwo». Foto: Christian Merz

Zwar haben alle Gäste eine Maske dabei, sitzen jedoch so weit auseinander, dass sie diese am Platz wieder abnehmen. Doch dann bittet Thomas C. Breuer, diese zu tragen, obwohl er einige Minuten später erklärt: Eigentlich sei ihm eine Kirche als Vortragsort fremd, aber immerhin würden die Aerosole an die hohe Decke entschweben. «Ich habe seit der Beerdigung meiner Mutter keine Kirche mehr besucht», gibt er dann noch preis und befolgt damit seine eigene Feststellung, Kabarettisten würden oft mehr antworten, als gefragt werde.

Die Möglichkeit, dass der Verein Viva Lesungen und Konzerte nun in der reformierten Kirche durchführen kann, ist eine Bereicherung für das Städtli. So auch Breuer im Programm «Comedy Try-out». Er zählt auf, was er alles nicht ist: kein Fan von Facebook, kein Liebhaber von Schnurrbärten, Austern, Kaviar oder Champagner. Aber ein Feuerzeug der guten Laune, ein akzeptabler Tänzer, «Melancholeriker» und TV- Abstinenzler.