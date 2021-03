Entscheidung ist gefallen – Thomas Straubhaar wird Verwaltungsratspräsident des Spitals Bülach Am Montagabend wurde gewählt: Thomas Straubhaar ist neuer Verwaltungsratspräsident der Spital Bülach AG. Auf ihn warten nach den Unruhen der vergangenen Monate einige Baustellen. Martin Liebrich

Der neue Verwaltungsratspräsident der Spital Bülach AG: Thomas Straubhaar. Foto: pd

Jetzt steht es fest: Thomas Straubhaar ist neuer Verwaltungsratspräsident der Spital Bülach AG. Am Montagabend fand die Generalversammlung statt, an der er gewählt wurde. Fünf weitere Sitze im Verwaltungsrat wurden im Zuge der grossen Rochade nach einer aufwühlenden Zeit am Spital ebenfalls neu besetzt. Nur die beiden bisherigen Gemeindevertreter Mark Wisskirchen (Kloten) und Jörg Mäder (Opfikon) behalten ihr Mandat. Ausgeschieden sind per 29. März der bisherige Präsident des Verwaltungsrats, Christian Schär, sein Vize Mark Macus sowie die Mitglieder Urs Müller, Andrea Anliker und Stephanie Rielle La Bella.