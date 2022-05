Menschen im Unterland – Thomas «Thomi» Maag, Hobby-Holzschnitzer aus Bachenbülach Der Garten ist sein «Showroom». Hier stellt Thomi Maag seine geschnitzten Tierfiguren oder Holzbänke aus. Balz Murer

Thomas «Thomi» Maag ist vor elf Jahren nach Bachenbülach gezogen. Foto: Balz Murer

Aufgewachsen ist er in Bern, wohnhaft aber bereits seit 11 Jahren in Bachenbülach. Eigentlich ist Thomas «Thomi» Maag (51) gelernter Landwirt und seit 24 Jahren Baggerführer. Kürzlich hat er sich erfolgreich selbstständig gemacht. Leidenschaftlich gerne ist Thomas Maag im Wald und in der Natur unterwegs, wo er dem Geruch des Holzes folgt. Und er schnitzt: Tierfiguren, kleinen Vogelhäuschen und sogar ganze Bänke.

Eine lokale «Schnitz-Berühmtheit» von Thomas Maag ist der Bär «Baloo», der den Wanderern und Spaziergängern im Wald von Winkel in Richtung Embrach freundlich zuwinkt.

Seine eigene Schnitzwerkstatt, wo er auch Kurse anbietet, richtete er auf dem Gelände des familieneigenen Grundstückes ein, das seinem Onkel gehört respektive immer noch im Familienbesitz ist. Den Umschwung um die Werkstatt nützt er gerne auch als Ausstellungsfläche und «Showroom». «Holz ist lebendige Leidenschaft, das durch seine Einzigartigkeit immer wieder von neuem inspirierend in seine Schnitzkunst einfliesst.»



