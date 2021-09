Ersatzwahl nach Rücktritt – Thomas Weber ist neuer Gemeindepräsident von Boppelsen Mit 390 Stimmen ist der parteilose Thomas Weber zum Gemeindepräsidenten gewählt. Erika Zahler (SVP), Gemeindepräsidentin ad interim, erhielt 152 Stimmen. Anna Bérard

Der 63-jährige Thomas Weber tritt als Neuer dem Gemeinderat Boppelsen bei und hat die Wahl zum Gemeindepräsidenten auf Anhieb geschafft. Foto: Sibylle Meier

Boppelsen hat den parteilosen Thomas Weber zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Weber hat für die Wahl zum Gemeindepräsidenten 390 Stimmen erhalten, während Erika Zahler nur deren 152 auf sich vereinigen konnte. Weiter erhielt der Grüne Pascal Stucki 2 Stimmen. Als Mitglied des Gemeinderats hat Weber 454 Stimmen erhalten, Stucki, der im Vorfeld den Rückzug seiner Kandidatur zugunsten Webers erklärt hatte, kam auf 109 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 59 Prozent.

Vom deutlichen Wahlsieg überrascht

Den Wahlsieg feiert Thomas Weber am Sonntagnachmittag mit seinem Wahlkomitee im Lägernstübli, wo er sich mit einem Apéro bei seinen Weggefährten bedankt. Das deutliche Wahlresultat freue ihn, sagt Weber auf Anfrage: «Eine so hohe Stimmenzahl habe ich nicht erwartet.» Er wertet diese als Dankeschön für die verschiedenen Projekte, die er im Dorf realisiert habe, sagt er in Anspielung auf sein Engagement für die Rettung der einzigen Dorfbeiz, des Lägernstübli, sein zweimaliges Mitwirken im OK Dorffest und als es darum ging, die Baumängel bei der neuen Mehrzweckhalle zu bereinigen. Dazu kommt sein langjähriges Engagement als Präsident der Rechnungsprüfungskommission. «Das weiss man im Dorf und hat sicher dazu beigetragen, dass ich so viel Unterstützung erhalten habe», sagt der 63-jährige Geschäftsinhaber eines Planungsbüros für Energie- und Gebäudetechnik.