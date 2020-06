Ex-Gemeindepräsident von Rorbas übernimmt – Thomas Würgler gibt Amt ab Mit dem Ende der aussergewöhnlichen Lage endet auch die Ära von Thomas Würgler an der Spitze der Kantonspolizei, es übernimmt Bruno Keller.

Thomas Würgler gibt den Stab ab. Er wird mit Ende der aussergewöhnlichen Lage pensioniert.

Corona hat die Amtszeit von Thomas Würgler an der Spitze der Kantonspolizei Zürich nochmals um einige Wochen verlängert. Mit dem Ende der aussergewöhnlichen Lage im Kanton Zürich endet auch die Amtszeit von Thomas Würgler. Die Nachfolge am 20. Juni tritt Bruno Keller an, er ist der ehemalige Gemeindepräsident von Rorbas.

Würgler war etwas mehr als elf Jahre Kommandant der Kantonspolizei Zürich, schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Laut Regierungsrat und Sicherheitsvorsteher Mario Fehr habe er vor allem die Bereiche Prävention, Gewaltschutz und Cybercrime vorangetrieben. Aber Fehr betont auch: «Thomas Würgler hat die Kantonspolizei kontinuierlich weitergebracht. Er tat das systematisch, für jeden Einzelnen nachvollziehbar und klar. Und er tat es mit Wirkung.»

Bruno Keller ist seit gut 40 Jahren im Dienst der Polizei. Er absolvierte 1977 die Polizeischule, zuletzt war er Stellvertreter von Thomas Würgler.

( gvb )