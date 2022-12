Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Threema-Jubiläumsparty muss wegen Kosmos-Pleite verlegt werden Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Feiern nächste Woche ihr 10-Jahre-Jubiläum: Die drei Threema-Gründer Marin Blatter (links), Manuel Kasper (Mitte) und Silvain Engeler (rechts). Foto: LMD

Am Montag feiert Threema, die Schweizer Messenger-App, die als sichere Whatsapp-Alternative gilt, ihren 10. Geburtstag. Wenige Tage vor dem Anlass wurden die Gäste über einen ungewöhnlichen Ortswechsel informiert. Statt in Zürich werde in Einsiedeln gefeiert, teilte das Team um die drei Gründer Silvan Engeler, Manuel Kasper und Martin Blatter per Mail mit. Der Grund für die kurzfristige Umleitung: Das Kulturlokal Kosmos, wo das Fest hätte stattfinden sollen, ist plötzlich pleite gegangen. Klosterstadt statt Zürcher Europaallee? Der Kontrast könnte kaum grösser sein. Doch für wahre Threema-Jünger wird auch dieser Pilgerweg nicht zu weit sein.