Zweiter Versuch für Zürcher GLP – Tiana Moser will in den Ständerat Moser soll den frei werdenden Sitz von Ruedi Noser (FDP) übernehmen. Der Entscheid, Moser ins Rennen zu schicken, sei einstimmig gefallen, teilte der Vorstand mit.

Moser sei als langjährige Nationalrätin und Fraktionspräsidentin «eine der profiliertesten grünliberalen Persönlichkeiten», begründet der Vorstand seinen Entscheid in einer Mitteilung. Foto: Raphael Moser

Der Vorstand der Zürcher GLP will Nationalrätin Tiana Angelina Moser ins Rennen um einen Ständeratssitz schicken. Der Entscheid sei einstimmig gefallen, teilte der Vorstand mit. Definitiv entscheiden werden die Parteimitglieder am 26. Oktober. Moser sei als langjährige Nationalrätin und Fraktionspräsidentin «eine der profiliertesten grünliberalen Persönlichkeiten», begründet der Vorstand seinen Entscheid in einer Mitteilung.

Bereits bei den Wahlen vor vier Jahren wollte Moser den Sprung in den Ständerat schaffen, hatte gegen die beiden bisherigen aber keine Chance. Seit acht Jahren ist der Kanton Zürich mit zwei Männern im Ständerat vertreten, Ruedi Noser (FDP) und Daniel Jositsch (SP).

Während Jositsch eine weitere Amtszeit anhängen will, verzichtet Noser. Die FDP will den Sitz mit Regine Sauter halten. Auch die Grünen nehmen Anlauf auf den Ständerat: Sie wollen den Zürcher Stadtrat Daniel Leupi ins Rennen schicken.

SDA

